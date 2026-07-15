В игре с Испанией Франция нанесла меньше всего ударов по воротам на ЧМ-2026

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира-2026.

Футболисты французской команды нанесли 10 ударов по воротам соперников. По данным Opta, это самый низкий показатель команды за один матч на текущем чемпионате мира.

Для сравнения, в матче 1/4 финала с Марокко (2:0) Франция нанесла 22 удара по воротам, в игре 1/8 финала с Парагваем (0:1) — 15, а в матче 1/16 финала со Швецией (3:0) — 25 ударов.

Франция теперь сыграет в матче за третье место ЧМ-2026.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу