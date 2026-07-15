Ойярсабаль стал шестым игроком с 30 голами за сборную Испании

Нападающий сборной Испании Микель Ойярсабаль забил победный гол в матче полуфинала чемпионата мира-2026 со сборной Франции (2:0).

Как сообщает Международная федерация футбола, 29-летний игрок забил 18 голов в последних 20 матчах за сборную Испании. Его точный удар с пенальти сделал его шестым игроком, достигшим отметки в 30 мячей за Испанию, после Давида Сильвы (35), Альваро Мораты (37), Фернандо Торреса (38), Рауля (44) и Давида Вильи (59).

Оярсабаль дебютировал за национальную команду в 2016 году, на его счету 30 голов и 12 результативных передач в 60 играх.

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