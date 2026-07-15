Лакруа: «Франция должна была сыграть лучше»

Защитник сборной Франции Максенс Лакруа прокомментировал поражение от Испании (0:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

«Мы были близки к своей цели... Все сложилось не так, как мы хотели. Но мы уходим с высоко поднятой головой, учитывая все, что сделали на этом турнире. Франция должна была сыграть лучше. Нам не хватило последнего, решающего действия. В обороне мы тоже должны были действовать гораздо надежнее», — сказал Лакруа в эфире BeInSports.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу