Педро Порро после выхода в финал ЧМ-2026: «Мы сделали все, что должны были сделать»

Защитник сборной Испании Педро Порро прокомментировал победу над сборной Франции (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Это мечта, ставшая реальностью, честно говоря, даже в самых смелых мечтах я такого не представлял. Я очень счастлив, очень доволен настроем команды от начала до конца. Думаю, мы сыграли великолепный матч, мы сделали все, что должны были сделать сегодня, чтобы выйти в финал.

Мы знали, что это очень и очень сильная команда, которая показывала действительно хорошую игру, и, честно говоря, это заслуга команды, а не моя. Мне остается только поздравить всех, потому что они сыграли фантастический матч», — цитирует 26-летнего игрока сайт Международной федерации футбола.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем пары Англия — Аргентина.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу