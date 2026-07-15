Франция в матче с Испанией впервые пропустила два гола на чемпионате мира-2026

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Французская команда впервые на этом турнире пропустила два гола в одной игре.

В 1/4 финала Франция победила Марокко (2:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0), а в 1/16 финала — Швецию (3:0). На групповой стадии она выиграла у Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).

Франция теперь сыграет в матче за третье место ЧМ-2026.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу