Макрон: «Поражение от Испании тяжело принять, но эта сборная Франции молода и у нее большое будущее»
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение французов от Испании (0:2) в 1/2 финала ЧМ-2026.
«Поздравляю сборную Испании с выходом в финал. Спасибо нашим «синим» за самоотдачу и преданность национальным цветам. Сегодняшнее поражение тяжело принять, но эта команда молода и у нее большое будущее», — написал Макрон в соцсети X.
Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.
Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу
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