Сборная Гаити уволила главного тренера Минье после трех поражений на ЧМ-2026

Федерация футбола Гаити на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с главным тренером сборной страны Себастьяном Минье.

В пресс-релизе федерация поблагодарила 53-летнего француза за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие гаитянского футбола. Главным достижением его работы стала историческая квалификация сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года — первое участие команды в мировом первенстве за 52 года.

На ЧМ-2026 сборная Гаити проиграла все три матча в группе: против Шотланлии (0:1), Бразилии (0:3) и Марокко (2:4).