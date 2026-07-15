Мбаппе назвал причины поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе после поражения в полуфинале чемпионата мира против Испании (0:2) признался, что выход в финал был его мечтой.

«Думаю, мы не показали тот футбол, который хотели — ни в тактическом, ни в техническом плане. Когда в полуфинале чемпионата мира не делаешь то, что должен, победить невозможно. Испания осталась верна своему стилю игры.

У нас было слишком много технического брака, и мы не сумели создать сопернику серьезных проблем. Думаю, мы не сыграли так, как хотели. Позволили сопернику навязать нам свой темп. Если быть объективными, мы не сделали необходимого, чтобы выйти в финал. Что я чувствую? Огромное разочарование. Попасть в финал было моей мечтой», — сказал Мбаппе в эфире BeInSports.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу