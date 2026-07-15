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Сегодня, 00:26

Фабрицио Романо: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X сообщил, что новым главным тренером сборной Франции точно станет Зинедин Зидан. Он заменит Дидье Дешама, который работает с командой с 2012 года.

«Эпоха Дидье Дешама во главе сборной Франции подошла к концу. Матч за третье место станет для него последним у руля национальной команды. После этой встречи Дешам попрощается со сборной, а затем начнется эпоха Зинедина Зидана», — написал Романо.

Под руководством Дешама сборная Франции провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения. В 2018 году французы выиграли чемпионат мира, а в 2021-м — Лигу наций УЕФА.

Во вторник, 14 июля, Франция проиграла Испании (0:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

Испанцы вышли в финал ЧМ-2026, а французы сыграют в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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