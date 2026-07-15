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Сегодня, 02:51

Испания прервала шестиматчевую победную серию Франции на чемпионате мира-2026

Павел Лопатко

Сборная Испании победила сборную Франции (2:0) в матче полуфинала чемпионата мира-2026.

Это поражение прервало рекордную серию Франции из шести подряд побед на текущем турнире. На ЧМ-2018 у этой команды было четыре победы подряд, а на ЧМ-2022 — три победы подряд.

В 1/4 финала Франция победила Марокко (2:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0), а в 1/16 финала — Швецию (3:0). На групповой стадии она выиграла у Сенегала (3:1), Ирака (3:0) и Норвегии (4:1).

Франция теперь сыграет в матче за третье место ЧМ-2026.

Испанцы празднуют гол Микеля Оярсабаля в&nbsp;ворота Франции (2:0).Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

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