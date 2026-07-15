Мбаппе впервые не вышел в финал чемпионата мира со своим участием

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в матче полуфинала чемпионата мира-2026.

27-летний нападающий французской команды Килиан Мбаппе впервые не вышел в финал чемпионата мира со своим участием.

На ЧМ-2022 в финале Франция проиграла Аргентине (3:3, 2:4 пен.), а на ЧМ-2018 она выиграла у Хорватии (4:2). Мбаппе играл в обеих встречах.

Мбаппе дебютировал за сборную Франции в марте 2017 года. За национальную команду он забил 64 гола и отдал 43 результативные передачи в 105 играх.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу