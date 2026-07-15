Шерки: «Когда все дается слишком легко, начинаешь думать, что лучше остальных»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки после поражения в полуфинале ЧМ-2026 против Испании (0:2) признал, что до этого дня у французов не было сильных соперников, что могло стать причиной проигрыша.

«Помешало ли нам то, что до этого у нас не было по-настоящему серьезных соперников на турнире? Очень хороший вопрос. Возможно, в этом действительно есть доля правды. Возможно, когда все дается слишком легко, начинаешь думать, что стоишь выше остальных. От последнего запасного до игрока стартового состава — мы выступаем в сильнейших чемпионатах, но сегодня мы проиграли сами себе», — сказал Шерки в эфире BeInSports.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу