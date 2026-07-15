Дешам: «Франция не дотянула до своего уровня в матче с Испанией»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ-2026 против Испании (0:2).

«Игроки опустошены, потому что у нас были большие амбиции. Но сегодня нужно признать: в техническом плане мы были на уровень ниже своей обычной игры, а соперник полностью контролировал ход матча.

Прежде всего, это наша собственная вина. Мы не дотянули до своего уровня и не были настолько опасны в атаке, насколько могли быть. Мы допустили несколько технических ошибок при передачах, которые могли привести к голевым моментам. Такова реальность футбола на самом высоком уровне, даже если это очень больно», — приводит официальный сайт ФИФА слова Дешама.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу