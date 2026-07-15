КубарСИ: «Заставили некоторых критиков замолчать»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси после победы над Францией (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 отметил игру обороны.

«Многие говорили, что наша оборона недостаточно хороша. Но, думаю, в итоге мы заставили некоторых замолчать», — приводит AS слова Кубарси.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу