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Сегодня, 00:40

Де ла Фуэнте: «Сборная Испании начала почти четыре года назад с идеи, и она была верна этой идее»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Мы начали почти четыре года назад с идеи, и мы были верны этой идее, и она привела нас сюда. Сегодня мы встретились с одной из лучших национальных команд в мире, но перед ними была лучшая команда в мире. Это другое. Эти игроки заслуживают всего — день за днем они демонстрируют свою самоотдачу, сплоченность, великодушие и талант. Они делают трудное легким», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем пары Англия — Аргентина.

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Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

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