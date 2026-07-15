Испания не пропустила в шести из семи матчей на ЧМ-2026

Сборная Испании победила сборную Франции (2:0) в финале чемпионата мира-2026.

Испания сохранила свои ворота в неприкосновенности в шести матчах из семи на этом турнире. В общей сложности она пропустила всего один гол.

На групповой стадии Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), победила Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а в плей-офф — Австрию (1/16 финала, 3:0), Португалию (1/8 финала, 1:0) и Бельгию (1/4 финала, 2:1).

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу