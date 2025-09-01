Украина — Франция: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026
Сборные Украины и Франции встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Сборные Украины и Франции встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра будет проходить на нейтральном поле во Вроцлаве (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Украина — Франция можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
Украина и Франция выступают в группе D европейского отбора чемпионата мира, где также играют Исландия и Азербайджан.
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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