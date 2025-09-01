Сборные Греции и Белоруссии встретятся в матче отбора ЧМ-2026

Национальные команды Греции и Белоруссии встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 5 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Караискакис» в Пирее, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Греция — Белоруссия можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.

05 сентября 2025, 21:45. Георгиос Караискакис (Пирей)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

Сборные выступают в группе С европейского отбора чемпионата мира, где также играют Дания и Шотландия.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.