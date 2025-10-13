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13 октября 2025, 19:15

Украина — Азербайджан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Украины и Азербайджана встретятся в матче отбора ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Украины и Азербайджана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра состоится на нейтральном стадионе «Краковия» в Кракове (Польша), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры Украина — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 октября 2025, 21:45. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)
Украина
2:1
Азербайджан

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является Аргентина.

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