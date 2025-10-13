Северная Ирландия — Германия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Северной Ирландии и Германии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в понедельник, 13 октября. Игра будет проходить на стадионе «Уинсдор Парк» в Белфасте, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Северная Ирландия — Германия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

13 октября 2025, 21:45. Уиндзор Парк (Белфаст)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Ресурс также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 сборных. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины.