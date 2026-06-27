Троссар признан лучшим игроком матча Бельгии с Новой Зеландией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссар стал лучшим игроком матча против Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщается на сайте ФИФА.

31-летний футболист оформил дубль — на 28-й минуте он открыл счет, а на 50-й удвоил преимущество бельгийцев.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее. Новая Зеландия с 1 очком стала последней и покинула чемпионат мира.