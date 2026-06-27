Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:00

ДР Конго — Узбекистан: прогноз, коэффициенты и ставки на матч ЧМ по футболу

ДР Конго и Узбекистан сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 28 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Узбекистана.
Фото Reuters

Сборные ДР Конго и Узбекистана сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча в группе K пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Начало матча — в 2.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ДР Конго
Узбекистан

Мнения о матче ДР Конго — Узбекистан

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр заявил, что ничьей в матче с Узбекистаном его подопечным будет недостаточно.

«Следующий матч наступит очень быстро. Нам нужно будет рисковать. Ничьей будет недостаточно. Теперь нам нужно проанализировать свою игру и двигаться дальше. Мы будем готовы к Узбекистану. У них есть несколько отличных защитников».

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро считает участие на чемпионате мира в первую очередь получением необходимого опыта для команды.

«Наша цель на этом турнире — получить необходимый опыт участия на чемпионате мира. Я счастлив, потому что видел, как мои игроки не опускали рук. Это очень важно».

Коэффициенты букмекеров на матч ДР Конго — Узбекистан

Букмекеры считают ДР Конго фаворитом встречи. Победа африканской сборной оценивается коэффициентом 1.72. Ничья идет за 4.20, победа Узбекистана — за 4.40.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная Узбекистана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
ЧМ-2026, расписание и результаты 28 июня: Колумбия — Португалия, Иордания — Аргентина и другие матчи
Гарсия о победе Бельгии над Новой Зеландией: «Реализовали моменты — это единственное отличие от предыдущих игр»
Бельгия стала первой, Египет вышел напрямую, Иран ждет другие матчи. Итоги группы G ЧМ-2026
Ирану не хватило сантиметров до прямого выхода в плей-офф, а Бельгия реабилитировалась за серый старт
Расклады в группе J на ЧМ-2026: что нужно Австрии и Алжиру для выхода в плей-офф
Иранского защитника Резаяна признали лучшим игроком матча с Египтом на ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гарсия о победе Бельгии над Новой Зеландией: «Реализовали моменты — это единственное отличие от предыдущих игр»

ЧМ-2026, расписание и результаты 28 июня: Колумбия — Португалия, Иордания — Аргентина и другие матчи

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости