Сборные ДР Конго и Узбекистана сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча в группе K пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (США). Начало матча — в 2.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Мнения о матче ДР Конго — Узбекистан

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр заявил, что ничьей в матче с Узбекистаном его подопечным будет недостаточно.

«Следующий матч наступит очень быстро. Нам нужно будет рисковать. Ничьей будет недостаточно. Теперь нам нужно проанализировать свою игру и двигаться дальше. Мы будем готовы к Узбекистану. У них есть несколько отличных защитников».

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро считает участие на чемпионате мира в первую очередь получением необходимого опыта для команды.

«Наша цель на этом турнире — получить необходимый опыт участия на чемпионате мира. Я счастлив, потому что видел, как мои игроки не опускали рук. Это очень важно».

Коэффициенты букмекеров на матч ДР Конго — Узбекистан

Букмекеры считают ДР Конго фаворитом встречи. Победа африканской сборной оценивается коэффициентом 1.72. Ничья идет за 4.20, победа Узбекистана — за 4.40.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.