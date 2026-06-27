Гарсия о победе Бельгии над Новой Зеландией: «Реализовали моменты — это единственное отличие от предыдущих игр»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подвел итоги матча против Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

— Мы победили и вышли в 1/16 финала. Теперь все наше внимание будет сосредоточено на том, кто станет нашим следующим соперником.

Сегодня мы обязаны были выигрывать, и нам удалось сделать это именно так, как было необходимо. Это самое главное. Мои футболисты провели именно тот матч, которого я от них ожидал, и я верил, что они способны это сделать. Мы реализовали свои моменты — это единственное отличие от предыдущих матчей.

Турнир для нас только начинается? Нет, он идет уже три игры. Мы начали спокойно, но сейчас чувствуем, что способны прибавить. При этом нам необходимо сохранять спокойствие. Да, мы заняли первое место в группе, но пока еще ничего не добились, — приводит слова Гарсии Nieuwsblad.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее. Новая Зеландия с 1 очком стала последней и покинула чемпионат мира.