Расклады в группе J на ЧМ-2026: что нужно Австрии и Алжиру для выхода в плей-офф

В ночь на воскресенье, 28 июня, в группе J на ЧМ-2026 состоятся матчи Алжир — Австрия и Иордания — Аргентина. Начало игр — в 05:00 по московскому времени.

Аргентина набра 6 очков и гарантировала выход в 1/16 финала с первого места группы. У Австрии и Алжира по 3 очка, у Иордании — 0.

Расклады в группе J выглядят следующим образом:

— Аргентина выиграла группу. Даже поражение от Иордании не лишит чемпионов мира первой строчки в квартете: Австрия или Алжир могут догнать аргентинцев по очкам, но уступают им по личным встречам.

— Австрии достаточно ничьей с Алжиром, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. При равенстве очков все решит общая разница мячей: сейчас у австрийцев — 0, у алжирцев — -2. Поражение отправит европейцев на третью строчку с 3 очками в ожидании общей таблицы третьих мест.

— Алжиру нужна только победа над Австрией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Североафриканскую сборную не устроит ничья с учетом худшей общей разности в сравнении с европейской командой, но 4 очка дадут хороший шанс отобраться в плей-офф через общую таблицу третьих мест. Поражение и 3 очка на третьей строчке — менее надежная позиция в расчете на плей-офф.

— Австрия и Алжир при этом могут в очном матче заняться выбором более удобного соперника по плей-офф с учетом самого позднего временного слота своей игры в заключительном туре со знанием всех раскладов.

— Иордания уже вылетела. Даже победа над Аргентиной и поражение Австрии или Алжира в параллельном матче не поднимут дебютанта выше четвертого места: Иордания уступает по личным встречам австрийцам (1:3) и алжирцам (1:2).

Чемпионат мира. Группа J.

28 июня, 05:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)