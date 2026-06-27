Лукаку установил новый рекорд сборной Бельгии по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал рекордсменом национальной команды по голам на чемпионатах мира.

27 июня 33-летний форвард после выхода на замену забил в матче с Новой Зеландией (5:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

Теперь на счету Лукаку шесть голов на чемпионатах мира. По этому показателю он опередил Марка Вильмотса, который пять раз забивал за Бельгию на ЧМ.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее.