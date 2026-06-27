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Сегодня, 08:34

Куртуа стал рекордсменом сборной Бельгии по числу матчей на чемпионатах мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа установил рекорд национальной команды по числу проведенных матчей на чемпионатах мира.

27 июня Куртуа сыграл против Новой Зеландии (5:1) в матче 3-го тура группового турнира. Эта игра стала для 34-летнего вратаря 18-й на чемпионатах мира. По этому показателю Куртуа опередил Энцо Шифо, который играл за сборную Бельгии с 1984 по 1998 годы.

Куртуа дебютировал за сборную в 2011 году. С того момента он принял участие в четырех чемпионатах мира: в 2014, 2018, 2022 и 2026 годах.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее.

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