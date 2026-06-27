Египет сыграет с Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026

Определилась еще одна пара плей-офф ЧМ-2026.

27 июня Египет в матче 3-го тура группового турнира сыграл вничью с Ираном — 1:1. Африканская сборная с 5 очками вышла в плей-офф со второго места в группе G, уступив Бельгии по разнице мячей.

В 1/16 финала Египет сыграет с Австралией, которая стала второй в группе D. Игра пройдет в Арлингтоне (США). Победитель матча Австралия — Египет в 1/8 финала встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Таким образом, определилось 9 из 16 пар первой стадии плей-офф ЧМ-2026.

Все известные пары 1/16 финала ЧМ-2026:

Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

ЮАР — Канада;

Нидерланды — Марокко;

США — Босния и Герцеговина;

Бразилия — Япония;

Кот-д'Ивуар — Норвегия;

Аргентина — Кабо-Верде;

Австралия — Египет.