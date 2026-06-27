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Расклады в группе К на ЧМ-2026: что нужно Португалии и ДР Конго для выхода в плей-офф

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

В ночь на воскресенье, 28 июня, в группе К состоятся матчи ДР Конго — Узбекистан и Колумбия — Португалия. Начало игр — в 02:30 по московскому времени.

Колумбия набрала 6 очков, у Португалии — 4 балла, у ДР Конго — 1. Узбекистан не набрал ни одного очка.

Расклады в группе К выглядят следующим образом:

— Колумбия уже вышла в 1/16 финала. Для первого места южноамериканцам достаточно не проиграть Португалии — поражение сместит колумбийцев на вторую строчку.

— Португалии достаточно ничьей с Колумбией, чтобы выйти напрямую в 1/16 финала, а победа поднимет на первое место. При этом Португалия может опуститься на третью строчку при поражении от Колумбии и крупной победе ДР Конго над Узбекистаном, если преследователю при равенстве в личной встрече (1:1) удастся перекрыть в общей разнице мячей более 6 голов или ровно 6 голов с большим числом забитых мячей: сейчас у португальцев — +5 и 6, у конголезцев — -1 и 1.

После двух туров ЧМ-2026 победу в&nbsp;своих группах оформили Мексика (A), США (D), Германия (E), Аргентина (J). Выход в&nbsp;плей-офф напрямую также обеспечили Франция и&nbsp;Норвегия (обе&nbsp;&mdash; I), Колумбия (K).Португалия будет убегать от Аргентины или Испании, а Франция обойдет Норвегию? Расклады ЧМ-2026 перед решающим туром

— ДР Конго для выхода в 1/16 финала нужна победа над Узбекистаном и поражение Португалии от Колумбии. И чем крупнее будут успех конголезцев и поражение португальцев с отыгрышем 6 и более голов в общей разнице, тем выше шанс африканской команды на второе место. В любом случае 4 очка — потенциально проходной результат в общей таблице третьих мест. Ничья с Узбекистаном оставит ДР Конго третьей с 2 очками, а это слабый итог для прохода в плей-офф.

— Узбекистан не может выйти напрямую в 1/16 финала, максимум — третье место в случае победы над ДР Конго. При этом Узбекистану важен счет из-за общей разницы голов -7, потому что без крупной победы шансы попасть в топ-8 третьих мест будут намного ниже.

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ДР Конго
Узбекистан
Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)
Колумбия
Португалия

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