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ЧМ-2026, расписание и результаты 28 июня: Колумбия — Португалия, Иордания — Аргентина и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В ночь на воскресенье, 28 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи Хорватия — Гана, Панама — Англия, Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан, Алжир — Австрия и Иордания — Аргентина.

Группа L

Чемпионат мира. Группа L.
28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Хорватия
Гана
Чемпионат мира. Группа L.
28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Панама
Англия

Группа K

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)
Колумбия
Португалия
Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ДР Конго
Узбекистан

Группа J

Чемпионат мира. Группа J.
28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Иордания
Аргентина
Чемпионат мира. Группа J.
28 июня, 05:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Алжир
Австрия

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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