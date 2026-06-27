ЧМ-2026, расписание и результаты 28 июня: Колумбия — Португалия, Иордания — Аргентина и другие матчи
Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.
В ночь на воскресенье, 28 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи Хорватия — Гана, Панама — Англия, Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан, Алжир — Австрия и Иордания — Аргентина.
Группа L
Группа K
Группа J
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде
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