ЧМ-2026, расписание и результаты 28 июня: Колумбия — Португалия, Иордания — Аргентина и другие матчи

Матчи 3-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу.

В ночь на воскресенье, 28 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи Хорватия — Гана, Панама — Англия, Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан, Алжир — Австрия и Иордания — Аргентина.

Группа L

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Группа K

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Группа J

Чемпионат мира. Группа J.

28 июня, 05:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Чемпионат мира. Группа J.

28 июня, 05:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде