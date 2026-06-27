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Де Брейне — о выходе Бельгии в плей-офф ЧМ: «Это еще не повод для праздника. Теперь все только начинается»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне подвел итоги матча против Новой Зеландии (5:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

— Это еще не повод для праздника. Конечно, мы счастливы, потому что после двух туров наше положение было непростым. Единственное, что зависело от нас, — выиграть свой матч. Мы это сделали. Благодаря результатам остальных встреч мы заняли первое место в группе и сможем остаться в Сиэтле, что само по себе может стать преимуществом. Но теперь начинается совсем другой турнир — плей-офф, где все решает один матч. Вот теперь все только начинается.

Все всегда хотят играть в атакующий футбол, создавать моменты и забивать. В первых двух матчах мы не могли реализовать свои шансы, а сегодня смогли. Хотя поначалу казалось, что снова ничего не получится, — с улыбкой сказал Де Брейне, слова которого приводит Nieuwsblad.

Бельгия с 5 очками заняла первое место в группе G и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Ее соперник по 1/16 финала определится позднее. Новая Зеландия с 1 очком стала последней и покинула чемпионат мира.

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