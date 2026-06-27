Сборные Панамы и Англии сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 в ночь с 27 на 28 июня. Начало — в 00.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Панама — Англия

Букмекеры считают явным фаворитом матча сборную Англии. На победу британцев дается коэффициент — 1.17. Успех Панамы оценивается в 15.00. Ничья — в 7.80.

История личных встреч

Панама и Англия встречались 1 раз. Это было во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда англичане победили со счетом 6:1.

Статистика выступлений на ЧМ-2026

Сборная Панамы пока не смогла набрать ни одного очка на ЧМ-2026 и занимает последнее место в группе L. В 1-м туре команда проиграла Гане со счетом 0:1, во 2-м туре панамцы уступили Хорватии — 0:1.

Сборная Англии с четырьмя очками располагается на первой строчке в группе L. В 1-м туре команда победила Хорватию со счетом 4:2, во 2-м туре британцы сыграли вничью с Ганой — 0:0.