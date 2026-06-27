Расклады в группе L на ЧМ-2026: что нужно Англии, Хорватии и Гане для выхода в плей-офф

В ночь на воскресенье, 26 июня, в группе L на ЧМ-2026 состоятся матчи Панама — Англия и Хорватия — Гана. Начало игр — в 00:00 по московскому времени.

После второго тура в группе L ни одна сборная не гарантировала выход в 1/16 финала. Англия и Гана набрали по 4 очка, у Хорватии 3 балла, у Панамы — 0.

Расклады в группе L выглядят следующим образом:

— Англии достаточно ничьей с Панамой, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. При этом даже победа не гарантирует первого места. Если Англия и Гана наберут одинаковое количество очков, то с учетом ничьей в личной встрече (0:0) в расчет пойдет общая разница мячей: сейчас у англичан — +2, у ганцев — +1. Значит, Англия останется выше, если в своем матче победит не менее крупно, чем Гана в своем. При этом если англичане и ганцы сравняются по общей разности, то дальше лучшая из этих команд будет определена по общему числу голов: сейчас у «Трех львов» — 4, у «Черных звезд» — 1. Даже поражение от Панамы может оставить Англию на втором месте — если Гана не проиграет Хорватии. А если Хорватия победит Гану, то Англия в случае осечки может сохранить второе место при равенстве очков с африканской сборной при условии не более крупного поражения в сравнении с конкурентом.

— Гане достаточно ничьей с Хорватией, чтобы выйти в 1/16 финала напрямую. Как и в случае с англичанами, даже победа не гарантирует первого места, если ганцы при равенстве очков не превзойдут британцев по общей разнице мячей, а при ее равенстве — по числу забитых голов или следующим дополнительным показателям. Поражение от Хорватии отправит Гану на третье место, если Англия не уступит Панаме. Если Гана проиграет Хорватии, а Англия — Панаме, то ганцы смогут обойти англичан при условии, что британцы в своем матче уступят минимум на два мяча крупнее. В любом случае для Ганы и Англии 4 очка на третьей строчке станут сильной заявкой на плей-офф из общей таблицы третьих мест (хотя везде это не математическая гарантия выхода).

— Хорватии нужна только победа над Ганой для выхода в 1/16 финала напрямую. Первое место для хорватов возможно, если вдобавок Англия не обыграет Панаму. Ничья оставит Хорватию третьей с 4 очками (вне зависимости от результата англичан, с учетом поражения от них в личной встрече — 2:4) и хорошими шансами на проход через общую таблицу третьих мест. Поражение тоже оставит хорватов третьими (вне зависимости от результата панамцев, с учетом победы над ними в личной встрече — 1:0) с менее надежными для выхода 3 очками.

— Панама уже вылетела. Даже победа над Англией и поражение Хорватии не позволит ей подняться выше четвертого места.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)