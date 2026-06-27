Иранского защитника Резаяна признали лучшим игроком матча с Египтом на ЧМ-2026

Защитник сборной Ирана Рамин Резаян признан лучшим игроком матча с Египтом (1:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026, сообщает пресс-служба ФИФА.

36-летний футболист отыграл весь матч и на 14-й минуте забил единственный гол иранцев в этой встрече.

Иран с 3 очками занял третье место в группе G и сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Египет (5 очков) со второго места в группе вышел в 1/16 финала, где сыграет с Австралией.