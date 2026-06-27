Определились 22 из 32 участников плей-офф ЧМ-2026

Стали известны 22 участника плей-офф чемпионата мира по футболу-2026.

Среди них уже определились 9 пар плей-офф из 16: Германия — Парагвай, Франция — Швеция, ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко, США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Кот-д'Ивуар — Норвегия, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет.

Также в 1/16 финала пробились сборные Испании, Бельгии, Мексики и Швейцарии, которые выиграли свои группы. Их соперники из числа команд, занявших третьи места группах, определятся позднее.