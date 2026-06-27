Сборные Колумбии и Португалии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Встреча в группе K пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами-Гарденс (США). Начало матча — в 2.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)

Мнения о матче Колумбия — Португалия

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо считает, что его команду ждет серьезная проверка в игре с Португалией.

«Мы сыграем против отличной команды и, как вы сказали, одного из кандидатов на победу на чемпионате мира. Это будет очень важный тест для нас. Нам придется использовать другие инструменты по сравнению с теми, которые мы применяли сегодня и в матче с Узбекистаном, чтобы соответствовать уровню такого сильного соперника».

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко оценил сборную Колумбии перед матчами группы K.

«Командный дух Колумбии впечатляет. Это конкурентоспособные игроки, которые умеют адаптироваться к разным стилям. У Колумбии есть футболисты, которые играют важные роли в больших европейских клубах. Это очень конкурентная группа».

Коэффициенты букмекеров на матч Колумбия — Португалия

Букмекеры считают Португалию фаворитом встречи. Победа команды Роберто Мартинеса оценивается коэффициентом 1.80. Ничья идет за 3.85, победа Колумбии — за 4.30.