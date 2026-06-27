Бельгия стала первой, Египет вышел напрямую, Иран ждет другие матчи. Итоги группы G ЧМ-2026

В группе G на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1), обошла Египет по общей разнице мячей и выиграла квартет. Египтяне после ничьей с Ираном (1:1) остались вторыми, а иранская сборная рассчитывает на плей-офф через рейтинг лучших третьих команд группового турнира.

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков команд в одной группе:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

—место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы G: Новая Зеландия — Бельгия — 1:5, Египет — Иран — 1:1.

Чемпионат мира-2026. Группа G

И В Н П М О 1. Бельгия 3 1 2 0 6-2 5 2. Египет 3 1 2 0 5-3 5 3. Иран 3 0 3 0 3-3 3 4. Новая Зеландия 3 0 1 2 4-10 1

— Бельгия запрыгнула с третьего на первое место за счет разгрома Новой Зеландии. У европейской сборной с Египтом по 5 очков, поэтому с учетом ничьей в личной встрече (1:1) все решила общая разница мячей: у бельгийцев — +4, у египтян — +2.

— Египет не проиграл ни одного матча и вышел в 1/16 финала напрямую. Ничья с Ираном стоила африканской сборной лидерства, но при этом удалось сохранить место в топ-2.

— Иран завершил групповой этап без поражений, но и без побед после отмены гола в концовке матча с Египтом. Трех очков при нулевой разнице мячей сейчас хватает для места в восьмерке лучших третьих сборных, но математической гарантии еще нет.

— Новая Зеландия завершила групповой турнир с одной ничьей. Команда вдвое ухудшила число пропущенных мячей в последней игре.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

№ Гр Команда И В Н П МЗ МП РМ О 1 F Швеция 3 1 1 1 7 7 0 4 2 E Эквадор 3 1 1 1 2 2 0 4 3 B Босния и Герцеговина 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 D Парагвай 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 I Сенегал 3 1 0 2 8 6 +2 3 6 G Иран 3 0 3 0 3 3 0 3 7 L Хорватия 2 1 0 1 3 4 -1 3 8 A Южная Корея 3 1 0 2 2 3 -1 3 9 J Алжир 2 1 0 1 2 4 -2 3 10 C Шотландия 3 1 0 2 1 4 -3 3 11 H Уругвай 3 0 2 1 3 4 -1 2 12 K ДР Конго 2 0 1 1 1 2 -1 1

Выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф.

Критерии для определения лучших третьих команд:

— общее число очков;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (рейтинг фейр-плей);

—место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы G в плей-офф

Победитель группы G сыграет с одной из лучших третьих команд. По текущему набору в 1/16 финала проходят третьи места из групп A, B, D, E, F, G, I и L. В такой комбинации Бельгия получает в соперники Южную Корею.

Второе место группы G выходит на второе место группы D. Египет сыграет с Австралией.

Третье место группы G, если войдет в число лучших третьих сборных, может выйти на победителя группы B. Прямо сейчас Иран попадает на Швейцарию, но конкретная пара зависит от итогового набора третьих мест.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Гана

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Южная Корея

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — Сенегал

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Иран

Колумбия — Хорватия

Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала.