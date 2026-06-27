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Сегодня, 08:45

Бельгия стала первой, Египет вышел напрямую, Иран ждет другие матчи. Итоги группы G ЧМ-2026

Дмитрий Сомов
Фото Reuters

В группе G на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1), обошла Египет по общей разнице мячей и выиграла квартет. Египтяне после ничьей с Ираном (1:1) остались вторыми, а иранская сборная рассчитывает на плей-офф через рейтинг лучших третьих команд группового турнира.

По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Критерии в случае равенства очков команд в одной группе:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

—место в рейтинге ФИФА.

Результаты матчей третьего тура группы G: Новая Зеландия — Бельгия — 1:5, Египет — Иран — 1:1.

Чемпионат мира-2026. Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

3

1

2

0

6-2

5

2. Египет

3

1

2

0

5-3

5

3. Иран

3

0

3

0

3-3

3

4. Новая Зеландия

3

0

1

2

4-10

1

— Бельгия запрыгнула с третьего на первое место за счет разгрома Новой Зеландии. У европейской сборной с Египтом по 5 очков, поэтому с учетом ничьей в личной встрече (1:1) все решила общая разница мячей: у бельгийцев — +4, у египтян — +2.

— Египет не проиграл ни одного матча и вышел в 1/16 финала напрямую. Ничья с Ираном стоила африканской сборной лидерства, но при этом удалось сохранить место в топ-2.

— Иран завершил групповой этап без поражений, но и без побед после отмены гола в концовке матча с Египтом. Трех очков при нулевой разнице мячей сейчас хватает для места в восьмерке лучших третьих сборных, но математической гарантии еще нет.

— Новая Зеландия завершила групповой турнир с одной ничьей. Команда вдвое ухудшила число пропущенных мячей в последней игре.

Актуальный рейтинг третьих мест

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Гр

Команда

И

В

Н

П

МЗ

МП

РМ

О

1

F

Швеция

3

1

1

1

7

7

0

4

2

E

Эквадор

3

1

1

1

2

2

0

4

3

B

Босния и Герцеговина

3

1

1

1

5

6

-1

4

4

D

Парагвай

3

1

1

1

2

4

-2

4

5

I

Сенегал

3

1

0

2

8

6

+2

3

6

G

Иран

3

0

3

0

3

3

0

3

7

L

Хорватия

2

1

0

1

3

4

-1

3

8

A

Южная Корея

3

1

0

2

2

3

-1

3

9

J

Алжир

2

1

0

1

2

4

-2

3

10

C

Шотландия

3

1

0

2

1

4

-3

3

11

H

Уругвай

3

0

2

1

3

4

-1

2

12

K

ДР Конго

2

0

1

1

1

2

-1

1

Выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф.

Критерии для определения лучших третьих команд:

— общее число очков;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (рейтинг фейр-плей);

—место в рейтинге ФИФА.

На кого выходят команды группы G в плей-офф

Победитель группы G сыграет с одной из лучших третьих команд. По текущему набору в 1/16 финала проходят третьи места из групп A, B, D, E, F, G, I и L. В такой комбинации Бельгия получает в соперники Южную Корею.

Второе место группы G выходит на второе место группы D. Египет сыграет с Австралией.

Третье место группы G, если войдет в число лучших третьих сборных, может выйти на победителя группы B. Прямо сейчас Иран попадает на Швейцарию, но конкретная пара зависит от итогового набора третьих мест.

Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас

Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас:

  • Германия — Парагвай
  • Франция — Швеция
  • ЮАР — Канада
  • Нидерланды — Марокко
  • Португалия — Гана
  • Испания — Австрия
  • США — Босния и Герцеговина
  • Бельгия — Южная Корея
  • Бразилия — Япония
  • Кот-д'Ивуар — Норвегия
  • Мексика — Эквадор
  • Англия — Сенегал
  • Аргентина — Кабо-Верде
  • Австралия — Египет
  • Швейцария — Иран
  • Колумбия — Хорватия

Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала.

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