Бельгия стала первой, Египет вышел напрямую, Иран ждет другие матчи. Итоги группы G ЧМ-2026
В группе G на ЧМ-2026 стали известны два участника 1/16 финала. Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1), обошла Египет по общей разнице мячей и выиграла квартет. Египтяне после ничьей с Ираном (1:1) остались вторыми, а иранская сборная рассчитывает на плей-офф через рейтинг лучших третьих команд группового турнира.
По регламенту ЧМ-2026 в 1/16 финала проходят первые и вторые места 12 групп, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.
Критерии в случае равенства очков команд в одной группе:
— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
—место в рейтинге ФИФА.
Результаты матчей третьего тура группы G: Новая Зеландия — Бельгия — 1:5, Египет — Иран — 1:1.
Чемпионат мира-2026. Группа G
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6-2
|
5
|
2. Египет
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5-3
|
5
|
3. Иран
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3-3
|
3
|
4. Новая Зеландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4-10
|
1
— Бельгия запрыгнула с третьего на первое место за счет разгрома Новой Зеландии. У европейской сборной с Египтом по 5 очков, поэтому с учетом ничьей в личной встрече (1:1) все решила общая разница мячей: у бельгийцев — +4, у египтян — +2.
— Египет не проиграл ни одного матча и вышел в 1/16 финала напрямую. Ничья с Ираном стоила африканской сборной лидерства, но при этом удалось сохранить место в топ-2.
— Иран завершил групповой этап без поражений, но и без побед после отмены гола в концовке матча с Египтом. Трех очков при нулевой разнице мячей сейчас хватает для места в восьмерке лучших третьих сборных, но математической гарантии еще нет.
— Новая Зеландия завершила групповой турнир с одной ничьей. Команда вдвое ухудшила число пропущенных мячей в последней игре.
Актуальный рейтинг третьих мест
В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.
|
№
|
Гр
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
РМ
|
О
|
1
|
F
|
Швеция
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7
|
7
|
0
|
4
|
2
|
E
|
Эквадор
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
0
|
4
|
3
|
B
|
Босния и Герцеговина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
4
|
4
|
D
|
Парагвай
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
4
|
5
|
I
|
Сенегал
|
3
|
1
|
0
|
2
|
8
|
6
|
+2
|
3
|
6
|
G
|
Иран
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
0
|
3
|
7
|
L
|
Хорватия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
3
|
8
|
A
|
Южная Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
3
|
-1
|
3
|
9
|
J
|
Алжир
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
4
|
-2
|
3
|
10
|
C
|
Шотландия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
4
|
-3
|
3
|
11
|
H
|
Уругвай
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3
|
4
|
-1
|
2
|
12
|
K
|
ДР Конго
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
-1
|
1
Выделены сборные, которые гарантировали себе место в плей-офф.
Критерии для определения лучших третьих команд:
— общее число очков;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (рейтинг фейр-плей);
—место в рейтинге ФИФА.
На кого выходят команды группы G в плей-офф
Победитель группы G сыграет с одной из лучших третьих команд. По текущему набору в 1/16 финала проходят третьи места из групп A, B, D, E, F, G, I и L. В такой комбинации Бельгия получает в соперники Южную Корею.
Второе место группы G выходит на второе место группы D. Египет сыграет с Австралией.
Третье место группы G, если войдет в число лучших третьих сборных, может выйти на победителя группы B. Прямо сейчас Иран попадает на Швейцарию, но конкретная пара зависит от итогового набора третьих мест.
Как бы выглядела сетка плей-офф прямо сейчас
Пары 1/16 финала, если бы групповой этап завершился сейчас:
- Германия — Парагвай
- Франция — Швеция
- ЮАР — Канада
- Нидерланды — Марокко
- Португалия — Гана
- Испания — Австрия
- США — Босния и Герцеговина
- Бельгия — Южная Корея
- Бразилия — Япония
- Кот-д'Ивуар — Норвегия
- Мексика — Эквадор
- Англия — Сенегал
- Аргентина — Кабо-Верде
- Австралия — Египет
- Швейцария — Иран
- Колумбия — Хорватия
Выделены подтвержденные пары соперников по 1/16 финала.