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Геркус не видит проблемы в отмене дисквалификации Балогуна: «Дали им смешную поблажку, что в этом такого?»

Дарик Агаларов

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» высказался об одном из главных скандалов чемпионата мира-2026 — отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Такого открытого беспредела еще не было. Чуть иные были. Многие подзабыли, что происходило в те же 60-70-е годы. На результат же это ведь не повлияло. ФИФА понимали, что США хоть с двумя Балогунами разреши играть, все равно это будет бесполезно. Это не критическое решение. Я на месте Бельгии спокойно отреагировал бы и спустил все на тормоза, а они что-то сверхмерно рефлексировали. Ничего такого. С другой стороны, США — это страна-хозяйка, которая отлично проводит чемпионат мира и много что дала спорту. На моей памяти это один из лучших мундиалей в истории. Дали им смешную поблажку, что такого в этом? Стране-хозяйке всегда дают привилегии. Из-за Катара чемпионат мира зимой вообще проходил. Это решение посерьезнее. Всегда на что-то закрывают глаза. Тут решили закрыть глаза на правила. Фундаментального ужаса я здесь не вижу. Если бы им разрешили набрать игроков из вылетевших сборных, вот это уже был бы кошмар. А так, ну, отменили и отменили. Сделали это в обход правил? Ну и что? США все равно не обыграл бы Бельгию. Их предел — это победить Боснию и Герцеговину. Пусть радуются этому», — сказал Геркус «СЭ».

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

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