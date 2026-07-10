«Бешикташ» подписал контракт с экс-полузащитником «Боруссии» Озджаном

«Бешикташ» заключил контракт с полузащитником Салихом Озджаном. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Предыдущей командой 28-летнего турка была дортмундская «Боруссия», которую он покинул в качестве свободного агента.

В сезоне-2025/26 в 12 матчах футболист не отметился результативными действиями.

Ранее Озджан также играл за «Вольфсбург», «Кельн» и «Хольштайн Киль».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Турции в 3,5 миллиона евро.