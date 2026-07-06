Тухель — о травме Хендерсона после матча с Мексикой на ЧМ-2026: «Все выглядит очень плохо»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал травму полузащитника Джордана Хендерсона после матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики (3:2).

По информации журналиста Бена Джейкобса, хавбека в экстренном порядке доставили в больницу.

«Плохо, очень плохо. Джордан просто упал и повредил запястье, это выглядит действительно плохо», — сказал Тухель журналистам после игры.

Хендерсон зацепился и упал на руку в тот момент, когда перелезал через рекламные щиты во время празднования. Хендерсон не был включен в стартовый состав и провел весь матч на скамейке запасных.

На ЧМ-2026 полузащитник отыграл шесть минут в матче с Панамой.