США и Бельгия встретятся в 1/8 финала чемпионата мира

Сборные США и Бельгии встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 7 июля. Игра будет проходить на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры США — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 03:00. Lumen Field (Сиэтл)

На групповом этапе США заняли первое место в группе D, а Бельгия — в группе G. В 1/16 финала американцы победили Боснию и Герцеговину со счетом 2:0, а Бельгия обыграла Сенегал со счетом 3:2.

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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