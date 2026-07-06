Газзаев не считает победу Норвегии над Бразилией сенсацией

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Норвегии над Бразилией (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Норвегия оказалась мощнее Бразилии, там играют более молодые футболисты. Чего стоит только Эрлинг Холанн. У них современный стиль игры, отличная физическая подготовка. Можно сказать, что никакой сенсации не произошло. Норвегия и на групповом этапе, и в плей-офф показывала отличный футбол. Поэтому они заслуженно вышли в 1/4 финала чемпионата мира», — сказал Газзаев «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2026 Норвегия сыграет с Англией.