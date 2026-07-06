Газзаев назвал провалом выступление Бразилии на ЧМ-2026: «У них нет звезд мирового класса»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

«Бразилия ничего серьезного не показала на этом чемпионате мира. Это уже не та сборная, которая была двадцать лет назад. В команде нет звезд мирового класса. Сейчас таким является только Винисиус и, наверное, Неймар, чей пик давно прошел. Раньше в Бразилии было по 5-6 футболистов мирового уровня, поэтому и они побеждали на чемпионатах мира. А сейчас их команда была не готова к победе, она слишком возрастная. Понятно, что для сборной с такими традициями, несмотря на состав, вылет в 1/8 финала чемпионата мира — провал. Мы привыкли видеть Бразилию на ведущих позициях, но на последних шести чемпионатах мира они ничего не добилась», — сказал Газзаев «СЭ».

Сборная Бразилии проиграла сборной Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.