Мостовой считает, что стиль сборной Испании подходит Роналду: «Он может отдыхать и ждать своего момента»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Португалией и Испанией.

«Жаль, что такие команды встречаются на такой ранней стадии. Невозможно однозначно определить победителя, тут ситуация 50 на 50. Сборная Испании любит владеть мячом. Это говорит о том, что Роналду может спокойно отдыхать и ждать своего момента, чтобы резко забить. Матч будет равным, но я буду болеть за Испанию», — сказал Мостовой «СЭ».

Игра Португалия — Испания пройдет 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян