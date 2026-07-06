Мостовой считает, что игроку сборной США Балогуну не должны были отменять дисквалификацию

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) о приостановке одноматчевой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, благодаря чему он сможет сыграть с Бельгией в 1/8 финала чемпионата мира.

5 июля журналист Бен Джейкобс сообщил, что Белый дом обращался в ФИФА и к ее президенту Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации нападающего.

«Нарушение было. Хоть и фол по неосторожности, но фол есть. Удаление справедливое. Другое дело, когда речь идет об отмене дисквалификации и каком-то звонке из Белого Дома. Конечно, так делать нельзя. Мы никогда не узнаем правды, но красная есть красная. Должна быть дисквалификация», — сказал Мостовой «СЭ».

24-летний форвард получил красную карточку на 64-й минуте встречи с Боснией и Герцеговиной (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026. До этого он забил гол на 45-й минуте.

Давид Петросян