Мостовой назвал причину вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Бразилией и Норвегией (1:2).

«Думаю, девяносто процентов людей не ожидали такого исхода. Этому ничего и не предвещало. Забивай первый пенальти и игра была бы на стороне Бразилии. Не забиваешь ты — в концовке тебя наказывают. Нельзя сказать, что бразильцы плохо играли. Ну, а норвежцев нужно похвалить, молодцы. Отдых в последнем матче группового этапа пошел им на пользу», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Норвегии вышла в 1/4 финала, где сыграет со сборной Англии. Этот матч состоится 12 июля.

Давид Петросян