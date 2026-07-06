NYP: четыре человека ранены в перестрелках в Лос-Анджелесе после матча Мексика — Англия

Четыре человека получили огнестрельные ранения на улицах Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, пишет газета New York Post со ссылкой на полицию города.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу англичан. Матч проходил на стадионе «Ацтека» в Мехико.

По данным газеты, в воскресенье около 21.40 по местному времени (07.40 мск понедельника) в полицию Лос-Анджелеса поступили сообщения о трех перестрелках, в том числе в районе бульвара Уиттиер, который, как отмечает New York Post, является популярным местом среди американцев мексиканского происхождения. Бульвар Уиттиер — одна из основных улиц в восточной части Лос-Анджелеса.

«Четыре человека получили огнестрельные ранения в восточной части Лос-Анджелеса — неподалеку от места, где толпы болельщиков заполонили улицы, чтобы посмотреть матч чемпионата мира между сборными Англии и Мексики», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что четверо раненных были госпитализированы, об их состоянии не сообщается. По данным полиции, задержаний в связи со случившимся произведено не было.