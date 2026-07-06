Сборные Португалии и Испании сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в понедельник, 6 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

06 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Мнения о матче Португалия — Испания

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед матчем с Испанией отметил, что его команда должна проявить характер.

«Мы очень хорошо знаем Испанию. И они тоже нас знают. Это будет фантастическая игра. Это будет встреча европейских сборных в рамках чемпионата мира. Две команды, которые хотят владеть мячом и будут стремиться забить быстрый гол. Это будет отличная игра. Если посмотреть на все матчи 1/16 финала, за исключением Франции, которая, на мой взгляд, была намного сильнее, все остальные игры решаются в деталях. Думаю, в нашем случае будет примерно так же».

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед стартом плей-офф подчеркнул, что на этой стадии у команды уже нет права на ошибку.

«Я не скрываю, что я поклонник Криштиану и таких людей, как он. С характером, неутомимый. Он пример ценностей. Я преклоняюсь перед ним. Дело не в том наследии, которое он оставляет, а в том, что он еще оставит.

С ним нужно быть внимательными при любых обстоятельствах. Необязательно играть персонально по нему, но нужно быть начеку на любом участке поля. Я предпочел бы, чтобы он не играл, но он сыграет. Нам предстоит насладиться игрой одного из лучших футболистов в истории».

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Испания

Букмекеры считают Испанию фаворитом встречи. Победа команды Луиса де ла Фуэнте оценивается коэффициентом 1.95. Ничья идет за 3.55, победа Португалии — за 3.95.