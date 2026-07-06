В УЕФА готовятся выдвинуть конкурента Инфантино на выборах ФИФА

Представители руководства УЕФА работают над выдвижением конкурента Джанни Инфантино на следующих выборах президента ФИФА, сообщает журналист Ромен Молина.

По информации источника, недовольство Инфантино внутри футбольных структур усилилось после ситуации с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после красной карточки в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Это позволит 25-летнему форварду сыграть в 1/8 финала против Бельгии.

УЕФА публично раскритиковал решение ФИФА, назвав его беспрецедентным, непостижимым и неоправданным. В организации заявили, что автоматическая дисквалификация минимум на 1 матч после красной карточки не должна зависеть от усмотрения дисциплинарных органов.

Следующие выборы президента ФИФА должны пройти в 2027 году. Инфантино возглавляет организацию с 2016 года.