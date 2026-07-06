The Guardian: Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации Балогуна

Президент США Дональд Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает The Guardian.

По информации источника, Трамп начал звонить в ФИФА со среды, чтобы добиться изменения решения по наказанию футболиста. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна и заменил ее испытательным сроком на 1 год. Это позволит игроку принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

25-летний форвард получил красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0).