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Сегодня, 13:24

The Guardian: Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации Балогуна

Сергей Ярошенко

Президент США Дональд Трамп трижды звонил в ФИФА по вопросу дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна, сообщает The Guardian.

По информации источника, Трамп начал звонить в ФИФА со среды, чтобы добиться изменения решения по наказанию футболиста. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна и заменил ее испытательным сроком на 1 год. Это позволит игроку принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии.

25-летний форвард получил красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0).

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