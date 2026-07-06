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Испания вырвала победу над Португалией в 1/8 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Игра плей-офф чемпионата мира-2026.

Новое Ранее
1 м.
0:05

Испания обыграла Португалию в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
06 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Португалия
0:1
Испания

0:01

Матч окончен

Все, Испания обыгрывает Португалию и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. А Португалия завершает борьбу за трофей. Как Криштиану Роналду завершает свою карьеру в сборной.

6 июля, 23:59

90+7. Борха Иглесиас вышел у Испании на концовку вместо Оярсабаля. А Торрес в грубом подкате свалил Консейсау и получил карточку.

6 июля, 23:58

90+6. Бернарду Силва головой бил почти наверняка, но мяч в сантиметрах от перекладины пролетел!

6 июля, 23:57

90+5. Португалия устраивает навал, мяч летает над штрафной испанцев, но пробить защитники «красной фурии» не дают.

6 июля, 23:56

90+4. Вейга схватил за футболку убегавшего по флангу Ямаля и ценой желтой карточки остановил контратаку.

6 июля, 23:55

90+3. Испанцы отошли немного назад, но готовы под натиском забравшей мяч Португалии убежать в контратаку в любой момент.

6 июля, 23:53

Испания выходит вперед

90+1. ГООООЛ! Торрес красиво в касание выдал пас на ход Мерино, который изящно прокинул мяч мимо Кошты.

6 июля, 23:53

90-я минута. Шесть минут добавил арбитр ко второму тайму. Первая из них уже пошла.

6 июля, 23:51

89-я минута. Бернарду Силва жестко встретил Мерино и получил желтую карточку.

6 июля, 23:50

88-я минута. Роналду уже совсем незаметен, но не снимают его пока с игры. Этот человек может решить эпизод.

6 июля, 23:48

86-я минута. Испанцы долго катали мяч по чужой штрафной, но так в итоге и не пробили по воротам Кошты.

6 июля, 23:47

85-я минута. И у испанцев две замены. Вместо Педри и Ольмо — Мерино и Руис.

6 июля, 23:46

84-я минута. Две замены у португальцев. Витинья и Педру Нету уходят. Вместо них — Бернарду Силва и Францишку Консейсау.

6 июля, 23:45

83-я минута. Дело медленно, но верно движется к дополнительному времени. Или все-таки кто-то успеет вырвать победу в основное?

6 июля, 23:43

81-я минута. Рафаэл Леау пробежался по левому флангу, но в штрафной Порро его остановил рискованным, но чистым подкатом.

6 июля, 23:41

80-я минута. Угловой заработали испанцы, но после сутолоки у ворот Кошты защитники выбили мяч.

6 июля, 23:39

78-я минута. Ольмо качнул защитника и пробил с угла вратарской, но Диаш в подкате накрыл этот удар!

6 июля, 23:38

77-я минута. Торрес открылся под заброс в штрафную и в падении пробил по уходящему за лицевую линию мячу — в сетку с внешней стороны он попал.

6 июля, 23:37

76-я минута. Бруну Фернандеш слета опасно пробил в ближний угол — Симон отбил в прыжке!

6 июля, 23:36

75-я минута. Быстрая атака испанцам удалась, но до удара дело не дошло. А у испанцев Баэна ушел, вместо него Ферран Торрес появился.

6 июля, 23:35

73-я минута. Ямаль сам пробил — под перекладину мяч летел, но Кошта переводит мяч на угловой.

6 июля, 23:34

72-я минута. Рывок Ямаля по правой бровке — и штрафной. Сбили Ламиля рядом с краем штрафной площади.

6 июля, 23:33

71-я минута. Двойная замена у португальцев. Канселу и Феликс уходят, вместо них появляются Далот и Рафаэл Леау.

6 июля, 23:30

68-я минута. Полтайма позади, время пить воду и смотреть рекламу. Выдохнем и вернемся.

6 июля, 23:28

66-я минута. Ямаль не решился пойти в дриблинг на правом фланге и отдал пас назад. Испанцы сейчас комбинируют недалеко от португальской штрафной.

6 июля, 23:27

65-я минута. Баэна с разворота бил из пределов штрафной — Кошта в падении забирает.

6 июля, 23:26

64-я минута. Во втором тайме небольшое преимущество всё-таки у португальцев. У Испании пока даже ни одного острого момента или удара не было.

6 июля, 23:24

62-я минута. Запрессинговали португальцы соперника, отобрали мяч и провели неплохую атаку, но в штрафной так и не нашлось игрока, который бы нанес удар по воротам.

6 июля, 23:23

61-я минута. Ямаль после подбора во время подачи углового пробил из-за штрафной — мяч рикошетит от защитника и улетает за пределы поля.

6 июля, 23:21

59-я минута. Роналду открылся под передачу на дальнюю штангу и щечкой пробил в касание — получилось слабовато и в руки голкиперу.

6 июля, 23:20

58-я минута. Португальцы держат мяч на чужой половине поля, но пока не находят вариантов для продолжения атаки.

6 июля, 23:18

56-я минута. Да, уходит, прихрамывая, Мендеш. Вместо него появляется Семеду.

6 июля, 23:17

55-я минута. Мендеш дернул мышцу и лежит на газоне. Врачи к нему подбежали. Неужели замена понадобится?

6 июля, 23:16

54-я минута. Роналду двоих соперников обыграл и потерял мяч уже на левом фланге атаки, протащив мяч через треть поля. И не факт, что там чистый отбор еще был.

6 июля, 23:15

53-я минута. Ямаль прорвался наконец с правого фланга в штрафную и покатил с края вратарской на Оярсабаля, но защитники успели прервать передачу.

6 июля, 23:14

52-я минута. Португальцы активно начали второй тайм, пока небольшой перевес у них. Но без опасных ударов по воротам.

6 июля, 23:12

50-я минута. Ямаль влетел в штрафную и врезался в Нуну Мендеша. Никакого фола тут не было, конечно.

6 июля, 23:11

49-я минута. Бруну Фернандеш закинул мяч в штрафную, но испанские защитники вынесли мяч.

6 июля, 23:10

48-я минута. Роналду завалили, штрафной будет. Но до ворот далеко для прямого удара.

6 июля, 23:08

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч — впереди второй тайм. Станет ли он последним?

6 июля, 22:50

Перерыв

45+6. Все, завершен первый тайм. Пока нулевая ничья, счет не открыт. Небольшой перевес по моментам у испанцев, хотя самый опасный удар (в перекладину) был у Португалии.

6 июля, 22:49

45+4. Испания в самой концовке тайма снова забрала мяч и пытается найти брешь в оборонительных рядах соперника.

6 июля, 22:48

45+3. Разыграли испанцы мяч, довели дело до удара, но португальцы помогли Коште в воротах и подставились под мяч.

6 июля, 22:47

45+2. Штрафной заработали испанцы. До ворот далековато, но можно и пробить напрямую.

6 июля, 22:45

45-я минута. Шесть минут добавлено к первому тайму. Остановки были, но не так много на самом деле.

6 июля, 22:44

44-я минута. Родри издалека пробил — мяч пролетел выше ворот. Испанцы немного отодвинули игру от своих ворот.

6 июля, 22:42

42-я минута. Ямаль убегал в атаку, но его взяли в «коробочку» и мяча в итоге лишили.

6 июля, 22:41

41-я минута. Мендеш в перекладину заряжает из-за штрафной! Повезло испанцам.

6 июля, 22:40

40-я минута. Подача после углового в штрафную испанцев не привела к удару — вынесли мяч защитники.

6 июля, 22:38

38-я минута. Преимущество у португальцев сейчас, усилили они давление на ворота Симона. Вечер перестает быть томным.

6 июля, 22:37

37-я минута. Жоау Феликс скинул мяч во вратарскую после перевода с правого фланга, а Роналду в падении переправлял мяч в створ — Симон в последний момент поймал мяч.

6 июля, 22:35

35-я минута. Баэна закидывал мяч в штрафную, но Оярсабалю не дали принять мяч и пробить.

6 июля, 22:34

34-я минута. Жоау Феликс отобрал мяч у Ямаля, а Ламиль на эмоциях в ответ в подкате срубил португальца, пытаясь вернуть мяч назад.

6 июля, 22:33

33-я минута. Испанцы перевели игру на половину поля португальцев, но тоже пока без ударов по воротам.

6 июля, 22:31

31-я минута. Кубарси прибежал в атаку, пошла подача на него, мяч отлетел к Ольмо, и его удар головой пришелся рядом с дальней штангой.

6 июля, 22:30

30-я минута. Порро ускорился по флангу и попытался прострелить в штрафную, но там Мендеш в подкате прервал подачу.

6 июля, 22:28

29-я минута. Ольмо снова хитро отдавал на Оярсабаля вразрез, но Вейга прочитал этот замысел и успел перехватить мяч.

6 июля, 22:27

28-я минута. Пока португальцы после паузы на водопой держат мяч у себя. Но обострить в атаке не получается.

6 июля, 22:26

27-я минута. Матч продолжился, Кукурелья сразу продрался по флангу, но подача у него сорвалась.

6 июля, 22:23

24-я минута. И пауза на водопой тут же — футболисты пошли освежиться и поболтать с тренерами.

6 июля, 22:23

22-я минута. Подача в штрафную ни к чему не привела — защитники легко вынесли мяч.

6 июля, 22:22

21-я минута. Канселу сбил на фланге Баэну, штрафной будет с левого фланга у испанцев.

6 июля, 22:20

20-я минута. Португальцы раскатывают мяч на половине поля соперника. Заброс на Роналду не прошел, защита испанцев сработала четко.

6 июля, 22:18

18-я минута. У испанцев пока моменты острее, но и у Португалии есть подходы к штрафной.

6 июля, 22:17

17-я минута. Ямаль красиво закручивал мяч в дальний угол — Кошта в прыжке отбивает.

6 июля, 22:15

15-я минута. Кубарси в прыжке не смог дотянуться до мяча в борьбе с Мендешем в штрафной, но мяч пролетел и мимо португальца.

6 июля, 22:14

14-я минута. Баэна зарядил из-за штрафной — мяч ушел сильно выше перекладины.

6 июля, 22:12

12-я минута. Роналду получил пас от Бруну Фернандеша и с острого угла пробил — Симон отбивает!

6 июля, 22:11

11-я минута. Роналду в борьбе с Родри упал в штрафной и вопросительно вскинул руки к арбитру.

6 июля, 22:10

10-я минута. Очень высокий темп в игре на первых минутах. Мяч летает туда-сюда, и сложно отдать кому-то преимущество.

6 июля, 22:09

8-я минута. Оярсабаль! Выскочил один на один после паса Ольмо, но не попал в дальний угол, исполняя низом на точность.

6 июля, 22:08

7-я минута. Жоау Канселу пробивал с правого края штрафной — над перекладиной.

6 июля, 22:06

6-я минута. Португальцы держат мяч, но пока в атаке ничего не придумают никак.

6 июля, 22:05

5-я минута. Мендеш открылся под роскошную диагональ на левый край атаки, но не смог в касание обработать мяч.

6 июля, 22:04

3-я минута. Оярсабаль из-за штрафной с левой приложился — в руки Коште.

6 июля, 22:03

2-я минута. Жоау Невеш получил по ногам от Ямаля. Жестко начинается матч. Интересно, борьбы сегодня много будет?

6 июля, 22:01

Матч начался

1-я минута. Стартовала игра! Португалия сегодня в бордовом, Испания — в белом.

6 июля, 20:53

Состав сборной Испании

Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Педри, Ямаль, Баэна, Ойярсабаль.

Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Руис, Гави, Субименди, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.

6 июля, 20:52

Состав сборной Португалии

Португалия: Д. Кошта, Канселу, Рубен Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Ж. Невеш, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.

Запасные: Са, Р. Силва, Семеду, Араужу, Далот, Инасиу, С. Кошта, Нунес, Б. Силва, Р. Невеш, Рамуш, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.

6 июля, 20:42

Хабиб Нурмугамедов будет болеть за Португалию

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.

«Я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании. Как бы я хотел ошибаться. Болею за Португалию очень и хочу, чтоб они прошли дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть перестрелку на фланге Ямаль-Мендеш, просто очень интересно», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

6 июля, 20:13

Гави: «Никогда не видел критики в адрес Роналду от его партнеров по команде»

Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я никогда не видел критики в адрес Роналду от его партнеров по команде, только извне. Его одноклубники очень уважают его. Криштиану — один из лучших в истории, он может изменить ход игры в любой момент», — сказал Гави журналистам.

6 июля, 19:13

Кубарси — о матче против Португалии: «Попрошу футболку у Роналду, но там будет очередь»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал матч против сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Защитник «Барселоны» заявил, что воодушевлен предстоящей встречей с форвардом Криштиану Роналду.

«Играть против такой легенды, как Криштиану Роналду — это незабываемо. Я попрошу у него футболку, но там будет очередь», — сказал Кубарси журналистам.

6 июля, 18:12

Роналду — о завершении карьеры в сборной: «Я уйду, когда захочу сам»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Испании.

«Так было с тех пор, как я присоединился к сборной в 18 лет, и это не изменится. Я всегда рядом — душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль. Я завершу карьеру, как сказал несколько лет назад, когда захочу сам, а не когда захотите вы. Считаю, что задавать один и тот же вопрос — пустая трата времени», — приводит AS слова Роналду.

6 июля, 17:09

Мостовой считает, что стиль сборной Испании подходит Роналду

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Португалией и Испанией.

«Жаль, что такие команды встречаются на такой ранней стадии. Невозможно однозначно определить победителя, тут ситуация 50 на 50. Сборная Испании любит владеть мячом. Это говорит о том, что Роналду может спокойно отдыхать и ждать своего момента, чтобы резко забить. Матч будет равным, но я буду болеть за Испанию», — сказал Мостовой «СЭ».

6 июля, 16:08

Познер назвал фаворита в матче ЧМ-2026 Португалия — Испания

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Португалия — Испания в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Португалия — Испания — это почти всегда дико напряженная игра, заканчивающаяся ничьей. Я смотрел встречи этих сборных на чемпионате мира. Испания играет интереснее и более творчески. Очень трудно что-то предсказывать в таких матчах, но некое преимущество у Испании есть», — сказал Познер «СЭ».

6 июля, 10:50

Португалия — Испания: личные матчи

Сборные имеют долгую историю противостояний. Команды провели 41 очный матч. 6 раз побеждала Португалия, 17 раз — Испания. Еще 18 игр завершились вничью.

На чемпионатах мира статистика — 4-0 в пользу Испании, еще два матча ЧМ завершились вничью.

6 июля, 10:40

Португалия — Испания: результаты на чемпионатах мира

Сборная Португалии выигрывала бронзовые медали чемпионата мира в 1966 году. После этого португальцы не смогли квалифицироваться на следующие четыре ЧМ, а после ЧМ-1986 пропустили следующие три турнира подряд. В эпоху Криштиану Роналду сборная регулярно играла на чемпионатах мира, однако ее лучший результат — четвертое место на ЧМ-2006.

Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. С тех пор лучшим результатом сборной был выход в 1/8 финала — на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

6 июля, 10:30

Португалия — Испания: путь в 1/8 финала ЧМ-2026

Португалия заняла второе место в группе K, набрав 5 очков. В 1/16 финала португальцы обыграли Хорватию в драматичном матче со счетом 2:1. Победный гол на 90+4-й минуте забил Гонсалу Рамуш. Хорваты сравняли счет на последней минуте, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Испания с 7 очками заняла первое место в группе H. В 1/16 финала испанцы без проблем разгромили Австрию со счетом 3:0. Дубль оформил Микель Ойярсабаль.

6 июля, 10:20

Где смотреть трансляцию матча Португалия — Испания

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

6 июля, 10:10

Где и во сколько сыграют Португалия и Испания

Встреча пройдет на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит 6 июля в 22.00 мск.

6 июля, 10:00

В понедельник, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года — Португалия сыграет с Испанией.

Встреча пройдет на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США). Арена вмещает более 70 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Нидерланды — Япония (2:2), Англия — Хорватия (4:2), Аргентина — Австрия (2:0), Япония — Швеция (1:1), Иордания — Аргентина (1:3), Кот-д'Ивуар — Норвегия (1:2) и Австралия — Египет (1:1, пен. 2:4).

Главным судьей матча Португалия — Испания назначен британец Энтони Тэйлор, который на ЧМ-2026 работал на играх Узбекистан — Колумбия (1:3), Сенегал — Ирак (5:0).

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Португалия — Испания. Присоединяйтесь!

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