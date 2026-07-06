Live
Сегодня, 00:00
Испания вырвала победу над Португалией в 1/8 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча
Игра плей-офф чемпионата мира-2026.
Матч окончен
Все, Испания обыгрывает Португалию и выходит в четвертьфинал чемпионата мира. А Португалия завершает борьбу за трофей. Как Криштиану Роналду завершает свою карьеру в сборной.
90+7. Борха Иглесиас вышел у Испании на концовку вместо Оярсабаля. А Торрес в грубом подкате свалил Консейсау и получил карточку.
90+6. Бернарду Силва головой бил почти наверняка, но мяч в сантиметрах от перекладины пролетел!
90+5. Португалия устраивает навал, мяч летает над штрафной испанцев, но пробить защитники «красной фурии» не дают.
90+4. Вейга схватил за футболку убегавшего по флангу Ямаля и ценой желтой карточки остановил контратаку.
90+3. Испанцы отошли немного назад, но готовы под натиском забравшей мяч Португалии убежать в контратаку в любой момент.
Испания выходит вперед
90+1. ГООООЛ! Торрес красиво в касание выдал пас на ход Мерино, который изящно прокинул мяч мимо Кошты.
88-я минута. Роналду уже совсем незаметен, но не снимают его пока с игры. Этот человек может решить эпизод.
86-я минута. Испанцы долго катали мяч по чужой штрафной, но так в итоге и не пробили по воротам Кошты.
84-я минута. Две замены у португальцев. Витинья и Педру Нету уходят. Вместо них — Бернарду Силва и Францишку Консейсау.
83-я минута. Дело медленно, но верно движется к дополнительному времени. Или все-таки кто-то успеет вырвать победу в основное?
81-я минута. Рафаэл Леау пробежался по левому флангу, но в штрафной Порро его остановил рискованным, но чистым подкатом.
80-я минута. Угловой заработали испанцы, но после сутолоки у ворот Кошты защитники выбили мяч.
78-я минута. Ольмо качнул защитника и пробил с угла вратарской, но Диаш в подкате накрыл этот удар!
77-я минута. Торрес открылся под заброс в штрафную и в падении пробил по уходящему за лицевую линию мячу — в сетку с внешней стороны он попал.
76-я минута. Бруну Фернандеш слета опасно пробил в ближний угол — Симон отбил в прыжке!
75-я минута. Быстрая атака испанцам удалась, но до удара дело не дошло. А у испанцев Баэна ушел, вместо него Ферран Торрес появился.
73-я минута. Ямаль сам пробил — под перекладину мяч летел, но Кошта переводит мяч на угловой.
72-я минута. Рывок Ямаля по правой бровке — и штрафной. Сбили Ламиля рядом с краем штрафной площади.
71-я минута. Двойная замена у португальцев. Канселу и Феликс уходят, вместо них появляются Далот и Рафаэл Леау.
68-я минута. Полтайма позади, время пить воду и смотреть рекламу. Выдохнем и вернемся.
66-я минута. Ямаль не решился пойти в дриблинг на правом фланге и отдал пас назад. Испанцы сейчас комбинируют недалеко от португальской штрафной.
64-я минута. Во втором тайме небольшое преимущество всё-таки у португальцев. У Испании пока даже ни одного острого момента или удара не было.
62-я минута. Запрессинговали португальцы соперника, отобрали мяч и провели неплохую атаку, но в штрафной так и не нашлось игрока, который бы нанес удар по воротам.
61-я минута. Ямаль после подбора во время подачи углового пробил из-за штрафной — мяч рикошетит от защитника и улетает за пределы поля.
59-я минута. Роналду открылся под передачу на дальнюю штангу и щечкой пробил в касание — получилось слабовато и в руки голкиперу.
58-я минута. Португальцы держат мяч на чужой половине поля, но пока не находят вариантов для продолжения атаки.
55-я минута. Мендеш дернул мышцу и лежит на газоне. Врачи к нему подбежали. Неужели замена понадобится?
54-я минута. Роналду двоих соперников обыграл и потерял мяч уже на левом фланге атаки, протащив мяч через треть поля. И не факт, что там чистый отбор еще был.
53-я минута. Ямаль прорвался наконец с правого фланга в штрафную и покатил с края вратарской на Оярсабаля, но защитники успели прервать передачу.
52-я минута. Португальцы активно начали второй тайм, пока небольшой перевес у них. Но без опасных ударов по воротам.
50-я минута. Ямаль влетел в штрафную и врезался в Нуну Мендеша. Никакого фола тут не было, конечно.
49-я минута. Бруну Фернандеш закинул мяч в штрафную, но испанские защитники вынесли мяч.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч — впереди второй тайм. Станет ли он последним?
Перерыв
45+6. Все, завершен первый тайм. Пока нулевая ничья, счет не открыт. Небольшой перевес по моментам у испанцев, хотя самый опасный удар (в перекладину) был у Португалии.
45+4. Испания в самой концовке тайма снова забрала мяч и пытается найти брешь в оборонительных рядах соперника.
45+3. Разыграли испанцы мяч, довели дело до удара, но португальцы помогли Коште в воротах и подставились под мяч.
45-я минута. Шесть минут добавлено к первому тайму. Остановки были, но не так много на самом деле.
44-я минута. Родри издалека пробил — мяч пролетел выше ворот. Испанцы немного отодвинули игру от своих ворот.
40-я минута. Подача после углового в штрафную испанцев не привела к удару — вынесли мяч защитники.
38-я минута. Преимущество у португальцев сейчас, усилили они давление на ворота Симона. Вечер перестает быть томным.
37-я минута. Жоау Феликс скинул мяч во вратарскую после перевода с правого фланга, а Роналду в падении переправлял мяч в створ — Симон в последний момент поймал мяч.
35-я минута. Баэна закидывал мяч в штрафную, но Оярсабалю не дали принять мяч и пробить.
34-я минута. Жоау Феликс отобрал мяч у Ямаля, а Ламиль на эмоциях в ответ в подкате срубил португальца, пытаясь вернуть мяч назад.
33-я минута. Испанцы перевели игру на половину поля португальцев, но тоже пока без ударов по воротам.
31-я минута. Кубарси прибежал в атаку, пошла подача на него, мяч отлетел к Ольмо, и его удар головой пришелся рядом с дальней штангой.
30-я минута. Порро ускорился по флангу и попытался прострелить в штрафную, но там Мендеш в подкате прервал подачу.
29-я минута. Ольмо снова хитро отдавал на Оярсабаля вразрез, но Вейга прочитал этот замысел и успел перехватить мяч.
28-я минута. Пока португальцы после паузы на водопой держат мяч у себя. Но обострить в атаке не получается.
27-я минута. Матч продолжился, Кукурелья сразу продрался по флангу, но подача у него сорвалась.
24-я минута. И пауза на водопой тут же — футболисты пошли освежиться и поболтать с тренерами.
20-я минута. Португальцы раскатывают мяч на половине поля соперника. Заброс на Роналду не прошел, защита испанцев сработала четко.
18-я минута. У испанцев пока моменты острее, но и у Португалии есть подходы к штрафной.
15-я минута. Кубарси в прыжке не смог дотянуться до мяча в борьбе с Мендешем в штрафной, но мяч пролетел и мимо португальца.
12-я минута. Роналду получил пас от Бруну Фернандеша и с острого угла пробил — Симон отбивает!
11-я минута. Роналду в борьбе с Родри упал в штрафной и вопросительно вскинул руки к арбитру.
10-я минута. Очень высокий темп в игре на первых минутах. Мяч летает туда-сюда, и сложно отдать кому-то преимущество.
8-я минута. Оярсабаль! Выскочил один на один после паса Ольмо, но не попал в дальний угол, исполняя низом на точность.
5-я минута. Мендеш открылся под роскошную диагональ на левый край атаки, но не смог в касание обработать мяч.
2-я минута. Жоау Невеш получил по ногам от Ямаля. Жестко начинается матч. Интересно, борьбы сегодня много будет?
Матч начался
1-я минута. Стартовала игра! Португалия сегодня в бордовом, Испания — в белом.
Состав сборной Испании
Испания: Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Ольмо, Педри, Ямаль, Баэна, Ойярсабаль.
Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Руис, Гави, Субименди, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.
Состав сборной Португалии
Португалия: Д. Кошта, Канселу, Рубен Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Ж. Невеш, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.
Запасные: Са, Р. Силва, Семеду, Араужу, Далот, Инасиу, С. Кошта, Нунес, Б. Силва, Р. Невеш, Рамуш, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.
Хабиб Нурмугамедов будет болеть за Португалию
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.
«Я никак не вижу, как Португалия выбивает эту сборную Испании. Как бы я хотел ошибаться. Болею за Португалию очень и хочу, чтоб они прошли дальше, желательно с голами Криштиану. И очень интересно посмотреть перестрелку на фланге Ямаль-Мендеш, просто очень интересно», — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Гави: «Никогда не видел критики в адрес Роналду от его партнеров по команде»
Полузащитник сборной Испании Гави поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Я никогда не видел критики в адрес Роналду от его партнеров по команде, только извне. Его одноклубники очень уважают его. Криштиану — один из лучших в истории, он может изменить ход игры в любой момент», — сказал Гави журналистам.
Кубарси — о матче против Португалии: «Попрошу футболку у Роналду, но там будет очередь»
Защитник сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал матч против сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Защитник «Барселоны» заявил, что воодушевлен предстоящей встречей с форвардом Криштиану Роналду.
«Играть против такой легенды, как Криштиану Роналду — это незабываемо. Я попрошу у него футболку, но там будет очередь», — сказал Кубарси журналистам.
Роналду — о завершении карьеры в сборной: «Я уйду, когда захочу сам»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в национальной команде в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Испании.
«Так было с тех пор, как я присоединился к сборной в 18 лет, и это не изменится. Я всегда рядом — душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль. Я завершу карьеру, как сказал несколько лет назад, когда захочу сам, а не когда захотите вы. Считаю, что задавать один и тот же вопрос — пустая трата времени», — приводит AS слова Роналду.
Мостовой считает, что стиль сборной Испании подходит Роналду
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между Португалией и Испанией.
«Жаль, что такие команды встречаются на такой ранней стадии. Невозможно однозначно определить победителя, тут ситуация 50 на 50. Сборная Испании любит владеть мячом. Это говорит о том, что Роналду может спокойно отдыхать и ждать своего момента, чтобы резко забить. Матч будет равным, но я буду болеть за Испанию», — сказал Мостовой «СЭ».
Познер назвал фаворита в матче ЧМ-2026 Португалия — Испания
Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Португалия — Испания в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
«Португалия — Испания — это почти всегда дико напряженная игра, заканчивающаяся ничьей. Я смотрел встречи этих сборных на чемпионате мира. Испания играет интереснее и более творчески. Очень трудно что-то предсказывать в таких матчах, но некое преимущество у Испании есть», — сказал Познер «СЭ».
Португалия — Испания: личные матчи
Сборные имеют долгую историю противостояний. Команды провели 41 очный матч. 6 раз побеждала Португалия, 17 раз — Испания. Еще 18 игр завершились вничью.
На чемпионатах мира статистика — 4-0 в пользу Испании, еще два матча ЧМ завершились вничью.
Португалия — Испания: результаты на чемпионатах мира
Сборная Португалии выигрывала бронзовые медали чемпионата мира в 1966 году. После этого португальцы не смогли квалифицироваться на следующие четыре ЧМ, а после ЧМ-1986 пропустили следующие три турнира подряд. В эпоху Криштиану Роналду сборная регулярно играла на чемпионатах мира, однако ее лучший результат — четвертое место на ЧМ-2006.
Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. С тех пор лучшим результатом сборной был выход в 1/8 финала — на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Португалия — Испания: путь в 1/8 финала ЧМ-2026
Португалия заняла второе место в группе K, набрав 5 очков. В 1/16 финала португальцы обыграли Хорватию в драматичном матче со счетом 2:1. Победный гол на 90+4-й минуте забил Гонсалу Рамуш. Хорваты сравняли счет на последней минуте, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Испания с 7 очками заняла первое место в группе H. В 1/16 финала испанцы без проблем разгромили Австрию со счетом 3:0. Дубль оформил Микель Ойярсабаль.
Где смотреть трансляцию матча Португалия — Испания
В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Португалия и Испания
Встреча пройдет на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит 6 июля в 22.00 мск.
В понедельник, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года — Португалия сыграет с Испанией.
Встреча пройдет на «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США). Арена вмещает более 70 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Нидерланды — Япония (2:2), Англия — Хорватия (4:2), Аргентина — Австрия (2:0), Япония — Швеция (1:1), Иордания — Аргентина (1:3), Кот-д'Ивуар — Норвегия (1:2) и Австралия — Египет (1:1, пен. 2:4).
Главным судьей матча Португалия — Испания назначен британец Энтони Тэйлор, который на ЧМ-2026 работал на играх Узбекистан — Колумбия (1:3), Сенегал — Ирак (5:0).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Португалия — Испания. Присоединяйтесь!