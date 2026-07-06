Испания вырвала победу над Португалией в 1/8 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Португалия — Испания: результаты на чемпионатах мира

Сборная Португалии выигрывала бронзовые медали чемпионата мира в 1966 году. После этого португальцы не смогли квалифицироваться на следующие четыре ЧМ, а после ЧМ-1986 пропустили следующие три турнира подряд. В эпоху Криштиану Роналду сборная регулярно играла на чемпионатах мира, однако ее лучший результат — четвертое место на ЧМ-2006.

Испания один раз выигрывала ЧМ в 2010 году. С тех пор лучшим результатом сборной был выход в 1/8 финала — на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.